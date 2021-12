Taggia: gli fanno esplodere petardo addosso, ferito venditore di rose. Avviata raccolta fondi per Simon

"Possiamo fare del bene e dimostrare che comunità siamo". E' il messaggio di Cristina Solano che accompagna la raccolta fondi attivata a Taggia per Simon. Il malcapitato venditore di rose è rimasto ferito dopo che una persona gli ha messo un petardo acceso nel maglione. Non solo lui si è fatto male ma adesso ha paura per quanto successo.

"Simon è prima di tutto una persona pacifica e non invadente. L'abbiamo sentito ed è turbato per quanto accaduto. Stiamo cercando di fargli capire che non è solo. Lo vediamo spesso, ci parliamo e se possiamo l'abbiamo sempre aiutato. E' una brava persona. Ora ha un po' di paura a tornare a Taggia soprattutto la sera" - ci racconta Cristina Solano.

Un episodio che ha scosso le coscienze su Facebook ma Cristina Solano spera che si vada oltre alla solidarietà dietro lo schermo. "È inutile se ci si ferma a dei post su Facebook e poi non corrisponde un'azione concreta - sottolinea - Possiamo fare qualcosa per Simon in un momento di difficoltà e magari fargli passare un Natale più tranquillo. Per questo abbiamo attivato questa raccolta fondi. Nessuno si merita quanto successo a Simon" - conclude.