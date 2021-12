Un uomo di circa 75 anni è stato trovato senza vita, nel tardo pomeriggio di oggi in via Galileo Galilei. Sono stati i vicini di casa a segnalare che l’uomo non usciva più di casa da alcuni giorni.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco. L’uomo era chiuso in una stanza e, all’arrivo dei soccorritori è stato trovato senza vita.