Coronavirus e aumento dei contagi: vanno in Dad da domani anche le scuole di Airole, ordinanza del Sindaco

L’aumento di contagi da Covid-19 in tutta la provincia di Imperia ha spinto diversi sindaci a chiudere le scuole e mettere le lezioni in Dad, almeno fino alla chiusura prevista per venerdì e rimandare tutto al 9 gennaio quando, grazie ad un ulteriore ponte dopo l’Epifania, dovrebbero riaprire i plessi.

Usiamo il condizionale, vista la situazione pandemica che, purtroppo, sta peggiorando in questi ultimi giorni. Ieri abbiamo registrato la decisione di diversi sindaci, che hanno chiuso i plessi da oggi. Ventimiglia lo farà da domani e la stessa decisione è stata presa dal primo cittadino di Airole, piccolo centro dell’immediato entroterra frontaliero.

Maurizio Odoero, infatti, ha firmato questa mattina l’ordinanza che mette da domani in Dad la scuola del paese, rinviando la riapertura al 9 gennaio, vista la situazione legata al Coronavirus.