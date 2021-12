Coronavirus: 68 bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati in provincia, la situazione comune per comune

Sono 68, in totale nella nostra provincia, i bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati nei primi giorni di lancio della campagna a loro dedicata. Di questi, 32 nel distretto imperiese, lo stesso numero in quello sanremese e 4 nel distretto di Ventimiglia.

Mentre oggi parte la vaccinazione per loro a Bordighera (Ospedale tra le 15 e le 18) il totale degli imperiesi che si sono sottoposti al vaccino che rimane comunque in lieve aumento, al 75,53%. Cresce nel distretto imperiese dove raggiunge quota 76,88% e anche a Sanremo (76,12%), mentre rimane bassa in quello ventimigliese, al 73,14%.

Per quanto riguarda i singoli comuni rimane Terzorio al comando della speciale classifica, con l’83,25% della popolazione vaccinata, davanti a Cipressa con l’82,34%, Triora con l’81,40%, San Lorenzo al Mare 80,47% e Mendatica 80,14%.

Tra le città più grandi dell’imperiese è Taggia che sale in classifica con il 78,41% dei vaccinati, superando Imperia che è al 78,27%. Sanremo è al 75,58%, con Bordighera al 74,15% e Ventimiglia al 72,31%. In fondo alla classifica sempre Apricale con il 57,42%.