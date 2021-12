Anche Camporosso va in Dad: firmata dal Sindaco l'ordinanza di chiusura da domani al 9 gennaio

Dopo gli altri comuni dell’estremo ponente della nostra provincia, da domani anche quello di Camporosso porta gli alunni delle scuole presenti sul territorio in Dad.

Gli ultimi giorni prima delle vacanze, quindi, vedranno gli alunni camporossini svolgere le lezioni da casa e via web, visto l’aumento dei contagi da Covid-19 in tutta la provincia di Imperia.

Anche il Sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, ha emesso l'ordinanza di chiusura del plesso scolastico e, già da oggi, gli alunni stanno svolgendo le lezioni in Dad. Stessa decisione del primo cittadino di Pigna, in Val Nervia: in questo caso studenti a casa da domani.

A Badalucco e Triora le scuole sono state chiuse con ordinanza dei rispettivi Sindaci, già da ieri.

Da ieri la maggior parte dei primi cittadini ha messo le scuole in Dad, almeno fino alla chiusura prevista per venerdì e rimandare tutto al 9 gennaio quando, grazie ad un ulteriore ponte dopo l’Epifania, dovrebbero riaprire i plessi.