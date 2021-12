Ventimiglia: sabato scorso la classica cena degli auguri del Lions Club Bordighera 'Otto Luoghi'

"È Natale quando si dona, quando ci si riunisce come una famiglia, quando si legge negli occhi dell'altro che l'unione fa la forza soprattutto in questo momento, in cui è difficile gestire i rapporti umani”.

Il presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi Enzo Costagliola di Polidoro, sabato scorso al ristorante La Caravella di Ventimiglia insieme ad amici e soci Lions, ha organizzato la consueta cena degli auguri natalizi.

Presenti gli Officer Distrettuali :Mimma de Chiara Espugnato Presidente di zona,Luigi Amorosa GMT coordinatore Distrettuale, Giorgio Marenco Officer Distrettuale sicurezza stradale ,Erika De Maria Presidente revisore dei conti. Protagonista della serata è stata la pesca di beneficenza voluta a favore del Progetto ‘Otto Care un infermiere per amico’, resa possibile grazie alla sentita partecipazione di numerosi sponsor che hanno donato premi di diverso genere.Il club ringrazia sentitamente, la Gioielleria Currado di Sanremo, Carta Bianca Green di Bordighera, laFarmacia Goso Vallecrosia, Via Dritta37-Bordighera, la Farmacia Internazionale Ventimiglia, Estetica Bio Studio Bordighera, Ruote libere Vallecrosia, Amplifon Sanremo.

Al termine della serata, il Presidente ha brindato al club, ringraziando chi con la sua presenza attiva diventa ingranaggio fondamentale per continuare ad alimentare il motore di un club messo a punto dalla volontà di chi desidera anche dall'esterno contribuire al percorso della solidarietà.