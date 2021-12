Taggia: Darsena e lavori, Conio ai diportisti "Ritardi dovuti al progetto per la messa in sicurezza del torrente"

"Non è il momento di inutili capricci ma è il momento di capire la difficoltà che l’ente sta attraversando e la priorità degli interventi che è necessario fare".

Con queste parole il sindaco di Taggia, Mario Conio, liquida le accuse arrivate dagli utenti della Darsena (LEGGI QUI). Da alcuni giorni c'è un forte malcontento tra i diportisti di Arma di Taggia dopo che la Capitaneria di Porto ha emanato un'ordinanza che impedisce le uscite notturne in barca dal porticciolo, dal tramonto all'alba. La misura è stata adottata in quanto dall'alluvione 2020, non sussistono più le condizioni di sicurezza per accedere o uscire dalla Darsena.

Poco più di un anno fa, a causa dell'evento meteoavverso registrato a ottobre, sono stati spazzati via, i fanali che regolavano l'accesso al piccolo porto. Oggi i diportisti non contestano il provvedimento assunto dai militari ma quella che a loro dire è una mancanza del Comune di fronte a una problematica che andava risolta ben prima.

"Prendo atto della levata di scudi dei nostri diportisti. Mi unisco al loro dolore perché mi rendo conto che non poter uscire a pescare in orario notturno nel mese di dicembre, sia un grave danno per loro e per le loro famiglie. - dice sarcastico il primo cittadino - Ora, mi scuso per l’ironia ma dispiace che dopo numerosi incontri, alcuni non abbiano ancora compreso appieno la gravità e le difficoltà della situazione e banalizzino le loro posizioni".

"Per l'ultima volta intendo ricordare loro la situazione che più volte gli ho prospettato: nel dicembre 2020 il nostro territorio è stato colpito da un avverso evento meteorologico che ha causato gravissimi danni a strade, torrente e in ultimo alla zona fociva del torrente Argentina. - aggiunge Conio - Ribadisco e confermo con forza la scelta di aver privilegiato opere più importanti per la tutela dei nostri concittadini ad esempio il rifacimento degli argini del torrente e strada Bruxiae".



Il Comune ad agosto scorso ha predisposto un piano di intervento mirato sulla Darsena che oltre al ripristino di moli e fanali distrutti prevede anche il dragaggio dell'area e lo spostamento della sede della delegazione di spiaggia della guardia costiera. Il ritardo secondo il Comune è in parte collegato a un altro intervento strategico per il territorio: la messa in sicurezza della foce del torrente Argentina (ne avevamo parlato QUI)

"La Darsena sconta numerose difficoltà e criticità dovute alla particolare collocazione della foce del torrente. In particolare i lavori da realizzare, consistenti nella creazione di due moli dove andare a porre i fanali crollati, parevano essere in contrasto con il progetto di adeguamento della foce del torrente Argentina che non prevedeva la possibilità di avere potenziali ostruzioni appunto alla foce. - conferma Mario Conio - Dopo un lungo confronto con gli uffici preposti, si è trovato conferma di poter ricostruire quanto demolito e in questo senso, il Comune si è immediatamente attivato facendo variazioni di bilancio (ormai nel mese di agosto) che hanno allocato circa 200 mila euro di risorse per questo tipo di attività".

E’ di pochi giorni fa l’approvazione del progetto esecutivo per la Darsena che a stretto giro andrà a gara. Il Comune prevede di arrivare già ad aggiudicazione entro l’anno in modo che i lavori prendano il via già nei primi mesi del 2022.

"Nello specifico verranno ricostituiti il molo di levante, il molo di ponente, i plinti di fondazione della fanaleria posti nell’area fociva e verranno posizionati i fanali con uno sforzo soltanto per queste voci, pari a circa 100 mila euro. - rimarca il sindaco di Taggia - Quindi tutto mi pare tranne che l’Amministrazione sia rimasta inerte e ferma rispetto a questo problema. Mi aspetto che le polemiche si sopiscano e che ci sia una generale condivisione da parte di tutti gli utenti della complessità delle lavorazioni e degli importi sostanziosi che il Comune deve mettere a disposizione".