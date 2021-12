Sanremo: la Rai pensa a una 'accademia' in città, Biolè (Sinfonica) "Si va verso una importante collaborazione" (Video)

La Rai, attraverso il dirigente Claudio Fasulo, ha annunciato la volontà di creare una ‘accademia’ stabile per la musica italiana del futuro. Un’idea che, da tempo, è allo studio a Sanremo dove ogni fine anno si svolgono i corsi di ‘Area Sanremo’ e che potrebbe finalmente trovare quella strada, che porti nella città dei fiori tanti giovani, alla ricerca della propria strada musicale.

Un’idea battuta da tempo dall’attuale Amministrazione, che è subito intervenuta sottolineando come Sanremo sia pronta a ospitarla. Con la Fondazione Sinfonica che gestisce al momento ‘Area Sanremo’, abbiamo chiesto al suo presidente Filippo Biolè cosa ne pensa: “Si tratta di un progetto – ha detto – del quale la Sinfonica di Sanremo vuole essere protagonista e fa parte dell’indirizzo programmatico che ci siamo dati dal primo momento. Il Palafiori è sicuramente il luogo più adatto, affinchè la Fondazione possa costituire un punto di riferimento culturale di estremo rilievo per tutto il panorama culturale, di estremo rilievo per tutto il panorama musicale. Questo deve comprendere non soltanto la programmazione e divulgazione del repertorio classico, ma anche di tutte quelle attività che vivono a corollario e che spesso non si vedono. Da quelle di service e a sostegno di un palco, in tutte le sue sfaccettature. Il fatto che la Rai ha questo interesse è importante, perché collima con i nostri. Sono certo che, in questo panorama di collaborazione per ‘Area Sanremo’, il Festival e ‘Sanremo Giovani’, si va verso un importante spirito di aiuto tra viale Mazzini e la nostra città”.