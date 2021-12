Sanremo: carenza di personale e contratto di lavoro, aperture ritardate nei festivi e pre-festivi al Casinò

Sono stati decisi gli orari di apertura delle sale da gioco tradizionali del Casinò di Sanremo, nel periodo delle festività. Nelle giornate di Natale e del 1° gennaio le porte si apriranno alle 16 mentre nelle altre giornate, festive e pre-festive apriranno alle 15.30. Si tratta di venerdì 31 dicembre, domenica 2, mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.

Negli altri giorni la casa da gioco matuziana aprirà le sale tradizionali, come sempre alle 14.30. L’apertura ‘ritardata’ nelle giornate festive e in alcune pre-festive, risiede nella carenza di personale che in questi ultimi giorni si sta verificando al Casinò e, anche il contratto di lavoro previsto per i dipendenti.

Secondo l’accordo di lavoro, infatti, chi fa il turno serale non può rientrare in servizio prima di 11 ore. Per questo l’azienda ha previsto che, nelle serate di Natale e del 31 dicembre, l’orario di apertura potrà protrarsi anche oltre le 4 del mattino e, quindi, ha deciso per l’apertura posticipata del 25 dicembre e del Capodanno.

Situazione analoga, ma con probabili chiusure serali meno ‘allungate’ per gli altri giorni. Non è da escludere che, in alcune giornate, le sale tradizionali possano aprire con un numero inferiore di tavoli a quello previsto. Per entrare al Casinò, lo ricordiamo, serve il ‘Green Pass’ che, in caso di passaggio a zona ‘arancione’ dovrà essere di tipo ‘rafforzato’, ovvero quello in possesso dei vaccinati.

In vista delle feste di fine anno, anche nel tempio dell’azzardo matuziano ci si augura che la nostra provincia non sia costretta a passare in zona ‘rossa’. Fino all’arancione, infatti, la casa da gioco potrà rimanere aperta ma, nel caso di zona di massima allerta sarà costretta a chiudere i battenti.

(Sotto gli orari)