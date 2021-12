In forma anche durante le Feste di Natale con i consigli del personal trainer David (Video)

Mancano ormai pochi giorni alle feste di Natale e di fine anno e ci si prepara a grandi pranzi e cene con gli inevitabili problemi di eccessi di calorie da dover smaltire. Come ogni anno faranno da padroni in tavola cibi elaborati e dolci aumentando la necessità di fare attività fisica per non perdere la forma fisica .



Per l'occasione abbiamo chiesto consiglio al Personal Trainer Sanremese Davide Nevrkla, noto esperto fitness conosciuto a livello nazionale con il brand David Elite Top Training, protagonista di interviste su Men's Health e attualmente responsabile di una rubrica fitness sul famoso magazine For Men.



David per le feste natalizie ha creato per i nostri lettori un workout semplice ma molto efficace adatto sia a uomini che a donne capace di far trascorrere il periodo natalizio senza sensi di colpa e con la sicurezza di tornare più in forma che mai nei primi giorni del 2022.

Il Workout di David è composto da 6 esercizi che sono i seguenti :



1 – Walk down elbow/hands : da posizione eretta si scende per terra e

usando solo le mani si arriva in posizione di asse per poi passare sui

gomiti , tornare sulle mani e ritornare in posizione eretta.



2 - Burpees : da posizione eretta appoggio le mani per terra e porto

tutto il corpo a contatto con il pavimento per poi ritornare in piedi

con un movimento esplosivo ed un salto verso l'alto



3 - Cross Climber : in posizione di asse per terra con dei movimenti

veloci e alternati cerco di avvicinare il ginocchio verso il gomito

opposto .



4 – Prisoner Split Lunges : In posizione eretta con le mani dietro la

testa eseguo degli affondi con salto alternando le gambe



5 – Pushups : classiche distensioni a terra che si possono eseguire o

con le gambe distese o appoggiati sulle ginocchia



6 – Jump Squats : Partendo in posizione eretta eseguire dei salti in

alto mantenendo il busto dritto e lo sguardo rivolto in avanti .





Atleti esperti : eseguire ogni esercizio per 45 secondi con 15 di

pausa . Al termine di ogni round ( 1 round sono i 6 esercizi elencati)

riposare 1 minuto e ripetere per almeno 5 round





Atleti intermedi : eseguire ogni esercizio per 30 secondi con 30

secondi di pausa . Al termine di ogni round riposare 1 minuto e 30

secondi e ripetere per almeno 5 round .





Atleti principianti : eseguire ogni esercizio per 20 secondi con 40

secondi di pausa . Al termine di ogni round riposare 2 minuti e

ripetere per almeno 5 round .





Con questo workout si potranno ottenere ottimi risultati con 3 o 4 sessioni a settimana e i più appassionati potranno eseguirlo anche tutti i giorni per godersi al meglio le feste natalizie .





David è Personal Trainer certificato CSEN e I.s.s.a. a Sanremo esperto in allenamento femminile , in allenamento per over 40 , Golf Workout e Senior Training. Autore di libri e Testimonial fitness internazionale

