Imperia: visita del Questore in ospedale, consegnati doni a degenti e personale e apposta la palla natalizia della Polizia (Foto e Video)

Il Questore della provincia di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, accompagnato da funzionari e personale della Questura, ha fatto visita oggi al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Imperia, per portare doni ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie, nonchè augurare buone Feste anche al personale medico.

Nell’ambito della Polizia di prossimità, infatti, la Questura di Imperia ha organizzato una cerimonia di consegna dei regali ai bambini, con l’apposizione di un simbolo natalizio all’albero del reparto ospedaliero.

“E’ una iniziativa di Polizia di prossimità – ha detto il Questore – per essere vicini a chi ha più bisogno, tra degenti, personale sanitario e non dell’ospedale. E’ una iniziativa che si inquadra nell’attività che la Polizia svolge verso le fasce più deboli, come gli anziani e malati per un segno di attenzione e affetto. Abbiamo voluto anche augurare un Buon Natale e una buona guarigione, soprattutto in questa emergenza sociale e sanitaria”.

La Polizia ha portato doni simbolici ai degenti e al personale del nosocomio, che testimoniano il nostro affetto e attenzione: “Abbiamo anche apposto – ha terminato il Questore - una nostra palla natalizia, un simbolo e un augurio che, in questo momento viene sistemata in diversi alberi in tutta Italia. Come segno di affetto ai piccoli degenti e a tutti gli altri”.

Alle parole del Questore Peritore fanno eco quelle del Direttore Generale di Asl 1 Silvio Falco: “Ancora una volta si conferma la mission della Polizia di Stato, ossia di essere al fianco di chi quotidianamente ha bisogno di aiuto e quella di oggi è un'ulteriore dimostrazione. Al Questore ed a tutto il personale della Polizia di Stato va il mio personale ringraziamento e augurio di buone feste”.