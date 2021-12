Imperia: scuole da oggi in Dad ma il 'Ruffini' partecipa ai percorsi quadriennali delle scuole Superiori

Le scuole di Imperia, per queste ultime giornate prima delle vacanze di Natale, sono di nuovo in Dad, ma l'istituto tecnico Ruffini di Imperia guarda avanti e vuole essere propositivo. Proprio per questo motivo il collegio dei docenti dell'Istituto ha deciso di partecipare alla selezione per la sperimentazione dei percorsi quadriennali alle superiori. Il 7 di dicembre infatti il Ministero dell'Istruzione, con un avviso urgente, ha emanato un bando per incrementare questa sperimentazione

Il piano Nazionale è destinato a 1.000 nuove classi prime degli istituti superiori di cui 22 in Liguria e il Ruffini di Imperia parteciperà proponendo di istituire una nuova classe prima del corso CAT perché la nuova normativa sull’abilitazione alla firma e iscrizione al Collegio dei geometri è cambiata proprio da quest’anno. Dal mese di agosto infatti, è necessario il conseguimento di una laurea triennale erogata da 3 Enti: Università, Collegio Geometri e Istituto Tecnico - Polo Provinciale, e il Ruffini è Istituto polo provinciale. Grazie ad un percorso quadriennale si potrebbe garantire alle famiglie un diploma tecnico, una laurea triennale e l’iscrizione al Collegio dei Geometri con relativo 'potere di firma'.

In questo modo entrambi i tecnici tecnologici dell’Istituto garantirebbero in 7 anni una professionalità di alto livello poiché questa nuova proposta affiancherebbe il corso post diploma biennale di Formazione Superiore del Corso agrario della durato di 2 anni.

Naturalmente i percorsi quadriennali sperimentali assicurano l'insegnamento di tutte le discipline previste dal indirizzo di studi di riferimento mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia e ciò sarebbe possibile utilizzando didattica laboratoriale, metodologie innovative, didattica digitale e all'utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili. Ogni scuola dovrà presentare la propria proposta progettuale per l'adesione al piano entro il 4 di gennaio e nell'avviso si parla di iniziare con classi prime a partire dall'anno scolastico 2022-2023 e in un momento non proprio roseo, si vuole davvero offrire agli studenti un percorso d’eccellenza e innovativo perché si possa anche pensare positivo e in modo costruttivo.