Dopo più di un anno, da domani tornano i treni sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia

Domani è il giorno che la Valle Roya e la provincia di Imperia attendono da ormai 14 mesi: la riapertura totale della linea Cuneo-Ventimiglia. Sono infatti terminati i lavori di ripristino a sud di Breil, dopo gli importanti danni causati dalla tempesta Alex nella tratta fino ad Olivetta.

Una ripartenza attesa, perché il collegamento ferroviario resta l'unico attivo, via colle di Tenda: la galleria non sarà pronta prima di fine 2023. Lo scorso 3 novembre 2021 sono state riavviate le operazioni di scavo del nuovo tunnel. Le attività sono riprese sul fronte italiano della galleria a circa 1270 metri dall’imbocco e sono condotte tramite esplosivo. Calibrata la profondità degli sfondi e i sistemi di monitoraggio, le lavorazioni a regime avanzano di oltre 3 metri al giorno. Nel 2022 inizieranno gli scavi dal lato francese.

Del progetto e delle sue modifiche - il ponte di scavalco sul Vallone de La Ca’, per consentire di superare la frana fuori dal tunnel sul lato francese, con la ridefinizione della posizione dell’imbocco della nuova canna - si parlerà proprio oggi in Prefettura a Cuneo, nell'incontro con sindaci e amministratori, vertici dell’Anas e il commissario straordinario, Nicola Prisco.

I lavori all’aperto in territorio italiano sono concentrati sull’adeguamento degli imbocchi e del piazzale di accesso e sul ripristino della viabilità locale.

Ma la tappa più vicina per il collegamento tra Cuneo e la provincia di Imperia è quella di domani, con la ripartenza completa della linea ferroviaria. Quattro corse al giorno - due coppie di treni - e l'aggiunta di altre sei coppie di corse gratuite nella tratta tra Tenda e Limone, i treni della neve, aggiunti lo scorso 12 dicembre per consentire e liguri e francesi non solo di raggiungere le piste di Limone ma anche di spostarsi per lavoro. Queste corse aggiuntive saranno attive per tutta la stagione invernale.

Non è comunque soddisfatto il Comitato delle Ferrovie locali, che in una lettera inviata ai giornali lamenta la poca utilità e sensatezza delle scelte effettuate sulla linea: "Gli orari delle navette Limone-Tenda non combaciano con le esigenze dei lavoratori e scarseggiano le coincidenze da/per Cuneo e Ventimiglia/Nizza. E' stato cancellato il treno Limone-Fossano delle 7,32, molto usato da studenti e pendolari. Ci chiediamo come si faccia a gestire il trasporto pubblico in questo modo. Non mancano i treni. Manca la capacità di risolvere i problemi in valle Roya senza crearne di peggiori in valle Vermenagna".

Qui di seguito il dettaglio dell’offerta:

- Regionale 22955 Cuneo (6.41) Ventimiglia (9.30)

- Regionale 22956 Ventimiglia (10.39) Cuneo (13.19)

- Regionale 22959 Cuneo (14.41) Ventimiglia (17.28)

- Regionale 22964 Ventimiglia (18.32) Cuneo (21.19)