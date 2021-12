Annullata visita di Zakia Saddiki a Ventimiglia: la moglie dell'ambasciatore Attanasio avrebbe ritirato il premio "Testimone di Pace"

Zakia Saddiki, moglie dell’Ambasciatore Luca Attanasio (ucciso in servizio in Congo) ed insignita dalla Scuola di Pace del premio 'Testimone di Pace' per l’anno 2021, è stata costretta a cancellare, per motivi familiari, il suo viaggio a Ventimiglia, previsto per la prossima settimana.



Per effetto di ciò, la Scuola di Pace altro non ha potuto fare che annullare tutti gli avvenimenti e gli eventi originariamente previsti per il conferimento del premio nonché le iniziative collaterali "...nelle quali sarebbero stati presentati i vari progetti seguiti in Congo in collaborazione con l’Associazione 'Mama Sofia', di cui Zakia Saddiki è una delle fondatrici. Nella speranza che anche la pandemia torni ad allentare la propria stretta, tutti gli eventi sono stati rinviati alla prossima primavera".