Sanremese: mercoledì al 'Comunale', sfida decisiva all'inseguimento del Novara. Piemontesi in fuga e chi perde rischia

A distanza di tre mesi, la Sanremese ha marcato la seconda ‘X’ stagionale. Sfortunata, immeritata ma comunque pesante nella rincorsa al fuggitivo Novara che vince anche quando non segnano gli arieti Vuthaj ed Alfiero.

I punti di distanza dai piemontesi sono nove (con una partita da recuperare) e, nella zona playoff, è lotta serrata con il Chieri che anticipa la coppia Varese-Sanremese di due lunghezze. Senza dimenticare il Casale, sconfitto domenica proprio all’Ossola, che con due gare in meno potrebbe rientrare in corsa.

Così come il Derthona, prossimo avversario dei biancoazzurri, affacciato sul treno playoff ma con sole 15 partite disputate. Mercoledì 22 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 15:00, al ‘Comunale’ sarà dunque scontro diretto: chi perde rischia di rimanere attardato definitivamente nell’inseguimento al Novara, impegnato nel big-match pre-natalizio contro il Chieri.

Ad inizio stagione, la squadra allenata da Giovanni Zichella era stata designata , proprio da Mister Andreoletti, come la possibile outsider del Girone A. Il tempo ha confermato il pronostico per i bianconeri che inaspettatamente sono caduti a Saluzzo e Fossano, contro i fanalini di coda, ed anche nelle ultime due partite disputate hanno raccolto 0 punti.

La Sanremese, dal canto suo, deve proseguire sul solco tracciato: il risultato del ‘Sivori’ è apparso bugiardo ai più evidenziando, come spesso accaduto, la scarsa percentuale di realizzazione sotto porta. La coda polemica, per il gol (fantasma secondo il Sestri) segnato dalla Sanremese nel recupero e dal lato matuziano per il rigore non accordato nel primo tempo, hanno distratto l’attenzione dalla grande mole di azioni prodotta dai biancoazzurri.

La nota positiva è stato il rientro da titolare, andando in rete dopo quasi un mese, di Emanuele Anastasia: il suo recupero sarà l’asso nella manica di Andreoletti.

Se il campo decreterà la migliore tra le contendenti, la Sanremese ha già vinto fuori con l’iniziativa natalizia ‘Un Peluche per un sorriso’ che ha trovato l’appoggio della squadra ospite. I tifosi e gli appassionati sono stati invitati a presentarsi allo stadio con peluche che saranno poi donati ai bambini del Centro Aiuto alla Vita di Taggia e dell’Istituto Padre Semeria di Sanremo.