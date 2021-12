Il ventimigliese Antonino Cuffaro ha partecipato alla 22a edizione della 'Cetilar Pisa Marathon'

Alla 22esima edizione della 'Cetilar Pisa Marathon', che ha visto prendere il via alle 9 da via Carlo Cammeo con arrivo sulla piazza del Duomo, si sono dati appuntamento all’ombra della Torre Pendente 2000 atleti giunti in Toscana da tutto il mondo (numero massimo consentito dal regolamento anti Covid)

Il ventimigliese Antonino Cuffaro, dal palmares eccellente nel quale si annovera la partecipazione a 10 Mondiali di corsa in montagna nella squadra del Principato Di Monaco, si è reso protagonista di una superlativa prestazione giungendo al traguardo 37esimo assoluto percorrendo i km 42,195 in 2h48m28.

Oltre ad essere punto di riferimento per molti appassionati ed essere legato alla Compagine ponentina del Ventimiglia Marathon dalla sua nascita ricoprendo la carica di Direttore tecnico , si conferma, nonostante il passare delle primavere, tra i Runner piu veloci della provincia; capace di estrarre dal cilindro un vero capolavoro a testimonianza di come la tenacia, il coraggio e la dedizione allo sport possano regalare ancora forti emozioni.