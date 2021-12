Calcio giovanile. I 2007 dell'Ospedaletti Matteo Enza e Francesco Avandro convocati in rappresentativa nazionale Under15

L’Ospedaletti chiude il 2021 con una gradita e meritata sorpresa per il suo settore giovanile.

I 2007 Matteo Enza e Francesco Avandro sono stati convocati dalla rappresentativa nazionale Under15 per il raduno in programma domani al centro sportivo “Montichiarello” di Montichiari. La giornata prevede una gara amichevole a ranghi contrapposti.

“Un riconoscimento di valore nazionale per il settore giovanile dell’Ospedaletti, unica società della provincia a essere rappresentata domani a Montichiari - dichiarano dalla società orange - una vetrina importante per due giovani talenti orange che avranno la grande occasione di confrontarsi con coetanei da tutta Italia per una giornata di grande crescita sportiva e personale”.