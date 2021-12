La B&B di Sanremo cerca personale che abbia voglia di investire su se stesso

La B&B di Sanremo è un’azienda che opera da diversi anni con professionisti specializzati nella stampa digitale di pannelli, cartelloni, stendardi, adesivi, e totem, in grado di garantire il migliore rapporto qualità-prezzo con prodotti di assoluta affidabilità. Dopo aver attuato un importante investimento in macchinari di ultima generazione da stampa digitale per la produzione di grandi formati (una 2 metri 6 colori con doppio bianco e una 2,5 metri 4+4 colori), l'azienda sanremese, intende investire anche nella forza lavoro. Infatti, cerca personale che abbia voglia di scommettere su se stesso e che intraprenda un periodo di formazione con uno stage, dove verrà affiancato da un tutor per poter prendere dimistichezza con le nuove attrezzature. Se il candidato avrà le caratteristiche richieste, dopo lo stage gli verrà proposto un contratto di apprendistato e poi l'assunzione a tempo indeterminato. Il luogo di lavoro sarà a Sanremo.

Tra i requisiti minimi richiesti:

Buona predisposizione a lavorare in team.

Disponibilità a fare straordinari.

Buona capacità di utilizzo di macchine da stampa digitale dopo un percorso formativo

Affidabilità e flessibilità.

Attitudine con l'elettronica

La B&B cerca anche una figura professionale che non abbia esperienza lavorativa, ma che esca da un Istituto Tecnico con indirizzo elettronico e che abbia conseguito buoni voti.

Va inoltre considerata la possibilità di parlare di riqualificazione professionale, ovvero, se il candidato avesse più di 30 anni e fosse disoccupato con la naspi, verrebbe preso in considerazione alle stesse condizioni.

Se pensi di avere le caratteristiche giuste per questo lavoro e desideri candidarti, invia un tuo curriculum a digitale@bbfotolito.com (per info aggiuntive puoi chiamare il numero 329 9446684).