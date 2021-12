Darsena di Arma di Taggia, stop alle uscite in mare con il buio: i diportisti insorgono contro il Comune

Levata di scudi dalla Darsena di Arma di Taggia contro l'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio. Il problema? I lavori non ancora eseguiti per ripristinare le condizioni di sicurezza in ingresso e uscita sul porticciolo, dopo i danni subiti nel 2020.

L'ORDINANZA - Il ritardo sulla partenza dei lavori ha avuto una conseguenza: un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Sanremo, dell'11 dicembre che impone il divieto di uscita a tutte le imbarcazioni, dal tramonto al sorgere del sole. Uno stop che ha fatto andare su tutte le furie i proprietari dei posti barca della Darsena. Sono molti quelli che pescano per diletto, oltre a due pescatori professionisti ed è abbastanza usuale uscire con il buio per andare a pesca di calamari.

I lavori sulla Darsena alla luce dell'ordinanza, sono stati al centro di una riunione tra i diportisti. "E' una vera vergogna! L'amministrazione si è dimenticata della Darsena. Il problema non è l'ordinanza perchè la Capitaneria applica soltanto la legge e qui non ci sono le luci di segnalazione notturne all'ingresso del Porto danneggiate dagli eventi atmosferici avversi dell'ottobre 2020. Quindi la decisione è stata presa correttamente".

I LAVORI - Si tratta di un intervento importante per circa 100mila euro che prevede oltre alla sistemazione dei nuovi fanali, anche il dragaggio del fondale e il trasloco della sede della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera. "Se ne parla ma non si è ancora arrivati a un punto di partenza - obiettano i diportisti - Ci sono stati diversi incontri tra il direttivo del Circolo Nautico, gestore e l'amministrazione ma la realtà è che a oggi i lavori non ci sono stati. Un atteggiamento incomprensibile e non giustificabile verso questo luogo che rappresenta un biglietto da visita per i turisti che si riversano in riviera".

"Al di là dei lavori la Darsena patisce l'annosa problematica della mancata manutenzione degli ormeggi dei posti barca che ha portato alla assegnazione soltanto di una ottantina di posti anziché 120. La conseguenza è un mancato introito nelle casse comunali di risorse indispensabili per gli interventi necessari e con un danno erariale notevole. - denunciano - Lo stesso dicasi per le copiose perdite di acqua che ricadono su tutta la popolazione e non da ultimo il mancato rifacimento dei due piccoli moli di protezione all'interno della foce del fiume".