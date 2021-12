Imperia, causa covid saltano gli eventi di Capodanno. Assessore Vassallo: “Impossibile organizzare manifestazioni che comportano assembramenti”

Neanche il tempo (letteralmente) di essere ufficializzati e sono già saltati, causa covid, gli eventi che il Comune aveva allestito per allietare il Capodanno e la giornata del 1º gennaio a Imperia.

“Causa l'ingresso in zona gialla e la crescita dei contagi -conferma l’assessore alle manifestazioni Simone Vassallo – era diventato veramente impossibile poter confermare gli appuntamenti che avevamo messo a calendario per allietare il Capodanno di imperiesi e turisti, allo stesso modo come qualsiasi manifestazione che comporti assembramenti”.

Nello specifico, Palazzo civico aveva allestito uno spettacolo itinerante con giocolieri, artisti di strada e musica che si sarebbe dovuto tenere la notte di Capodanno in calata Cuneo e uno spettacolo per bambini previsto alla Marina di Porto Maurizio nel pomeriggio del 1º gennaio.

“Insieme al sindaco Claudio Scajola e al mio collega di giunta delegato al Turismo Gianmarco Oneglio avevamo deciso una accoppiata di eventi per coinvolgere tutta la città. La sera del 31 in calata Cuneo a beneficio dei clienti dei locali che si affacciano su calata Cuneo e il primo giorno dell’anno, alla Marina di Porto Maurizio, con giochi e spettacoli dedicati ai più piccoli. Con rammarico, purtroppo, abbiamo dovuto rinunciare vista la situazione, ma non si poteva fare diversamente”.

In occasione dell’accensione delle luminarie era stato lo stesso governatore della Liguria Giovanni Toti, ospite della manifestazione, ad annunciare, alla presenza del sindaco Claudio Scajola, che la Regione avrebbe contribuito per aiutare l’amministrazione di Imperia a organizzare la festa di Capodanno in piazza.