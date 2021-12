Coronavirus, oggi la Liguria entra in zona gialla, ecco tutte le regole: dalla mascherina obbligatoria all'aperto all'accesso al cinema e teatri

Da oggi la Liguria è in zona gialla insieme a Veneto, Marche e la provincia autonoma di Trento che si 'aggiungono' al Friuli Venezia Giulia, Calabria e Bolzano. Il cambio di fascia avviene quando si verificano contestualmente tre condizioni: un'incidenza settimanale pari o superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti, l'occupazione delle terapie intensive pari o superiore al 10% e pari o superiore al 15% negli altri reparti Covid.

Il report di giovedì scorso anticipava infatti, il cambio di colore. L’incidenza media settimanale in Liguria era di 313 casi ogni 100 mila abitanti (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova), mentre i posti letto occupati in area medica erano al 18% e quelli in terapia intensiva al 14%. Dato questo che, alla luce dei dati degli ultimi giorni, è destinato ad aumentare.

Secondo l'ultimo bollettino di Regione Liguria ieri sono stati 754 i nuovi casi positivi al coronavirus su 5.250 tamponi molecolari effettuati e 8637 Test antigenici. La provincia di Imperia è stata quella con il maggior numero di nuovi casi, 245, e ha superato anche quella di Genova - e di Savona- dove i nuovi positivi sono 179. A La Spezia invece, i nuovi casi sono stati 146 mentre 5 non sono riconducibili alla residenza nella nostra regione.

Ecco le regole della zona gialla in vigore da oggi:

Vige ovunque l’obbligo di mascherina all’aperto. Come in zona bianca, è sempre consentito praticare sport all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, e al chiuso (dove però sarà necessario mostrare il Green pass base) nelle palestre e nelle piscine. E' anche possibile sciare: lo skipass, per l'accesso in via non esclusiva a funivie, cabinovie e seggiovie, è consentito tuttavia solo con il Green pass 'base', mentre quello per uso esclusivo di impianti di risalita può essere usato anche senza Green pass.

L'accesso a stadi e palazzetti, invece, è consentito solo con il Super Green pass e la capienza è al 60% al chiuso e al 75% all'aperto. Scuole e università restano aperte e in presenza, al 100%. In provincia di Imperia sospese le attività didattiche in presenza in cinque comuni ossia Riva Ligure, Taggia, Pieve di Teco, Vallecrosia, Cipressa. In università l'ingresso è consentito solo con Green pass 'base'.

Anche in zona gialla sono aperti i teatri, i cinema e le discoteche, ma per accedervi è necessario essere in possesso della certificazione verde 'rafforzata'. La distanza di sicurezza tra gli spettatori è di almeno un metro, la capienza delle sale non deve superare il 50 per cento del totale. Si prevede un massimo di 1.000 persone all'aperto e 500 negli spazi chiusi e bisogna sempre indossare la mascherina. Alle terme e parchi divertimento si può accedere esibendo la certificazione 'base'. Fanno eccezione i livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche, per cui non è necessario alcun pass.

In zona gialla sono consentiti tutti gli spostamenti: all'interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni. Decade anche il coprifuoco, quindi non ci sono più limiti orari alla circolazione e non è più necessaria l'autocertificazione. Valgono le regole, introdotte il 6 dicembre scorso, per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale e interregionale dove occorre il green pass. Ci si può spostare per raggiungere le seconde case fuori regione, a prescindere dal colore della regione di provenienza e di quella di arrivo.

I ristoranti - come in zona bianca- sono aperti, anche per ciò che riguarda le sale al chiuso, resta sempre consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio. Anche in questo caso valgono le regole del Super green pass per sedersi a consumare i pasti all'interno del locale.

Parrucchieri e barbieri non subiscono alcuno stop: nelle zone gialle lavorano senza vincoli particolari. I negozi nei centri commerciali sono aperti nel weekend e nei giorni festivi. Tutti i negozi sono aperti, pur nel rispetto delle norme anti-Covid.