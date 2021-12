Target: Andrea Siccardi, il tuo alleato per la perfetta forma fisica

Andrea Siccardi diventa uno dei personal trainer più conosciuti di Sanremo circa dieci anni fa, dopo essersi laureato in Scienze Motorie. Oggi, si appoggia alla palestra The Club di Sanremo per gli allenamenti indoor ma svolge anche parte del suo lavoro in autonomia sfruttando i numerosi parchi che offre la città della musica.

Di notevole importanza i continui studi che Andrea fa ogni anno per tenersi aggiornato e per approfondire i temi di allenamento. Una delle aree in cui è specializzato è sicuramente quella del fitness ovvero tutto ciò che riguarda la massa muscolare, il dimagrimento e l’allenamento funzionale, inoltre si occupa di preparazione atletica e rieducazione motoria.

Del tutto sbagliato, come la totale assenza di attività fisica, è l’eccesso di quest’ultima, non bisogna infatti eccedere con allenamenti troppo frequenti e sregolati. Fondamentale è anche riposare adeguatamente, non avere un’alimentazione troppo limitante e un stile di vita restrittivo perché non si riuscirebbero a mantenere a lungo termine i benefici di un allenamento. L’alimentazione è molto importante non solo per ottenere dei buoni risultati ma anche per mantenere uno buono stato di salute.

I due più grandi rischi che riguardano invece l’allenamento a casa, senza l’aiuto di una persona competente del settore, sono il rischio di non riuscire più a fornire gli giusti stimoli al corpo a livello muscolare e quello di potersi infortunare gravemente. L’utilizzo di un’attrezzatura non professionale unito a tecniche di allenamento scorrette può portare a creare grandi problemi a livello muscolo-scheletrico.

Andrea Siccardi offre ai suoi clienti programmi di allenamento personalizzati in base alle caratteristiche e alle necessità del singolo, ottimizzando il tempo per raggiungere un obiettivo prefissato e riducendo il rischio di infortunarsi.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il nuovo sito internet andreasiccardi.com