Vela: ‘Rocknrolla’ di Dmitry Samokhin vince il Trofeo Abate Dragon Winter Series

Un sole ed un clima primaverile hanno accolto i regatanti provenienti da tutta Europa per questa seconda tappa del Campionato invernale della Classe Dragone.

Una Sanremo che per tre giorni ha regalato ai partecipanti di questa prima edizione un clima decisamente mite con un bel vento che ha fatto da protagonista: cinque bellissime regate tra i sette ed i quindici nodi, con grande entusiasmo dei regatanti, soprattutto per quelli provenienti dal Nord Europa, come Finlandia Germania o Russia, che di certo non si aspettavano condizioni così favorevoli.

Il Trofeo Abate è stato combattuto fino all’ultimo bordo: dopo quattro prove ben quattro equipaggi erano raggruppati in soli due punti di differenza, soltanto il completamento della quinta prova ha determinato la classifica finale.

A vincere è stata Rocknrolla (RUS 76), di Dmitry Samokhin davanti a FEVER (GBR 819), dell’inglese di Klaus Diederichs e BUNKER PRINCE (ITA 77) con Eugeny Braslavets al timone.

Primo dei Corinthian l’italiano Fabio Mangione, quinto classificato nella classifica generale.

I Dragoni che quest’anno hanno eletto Sanremo come loro capitale torneranno per la terza tappa a gennaio, poi il finale della Winter Series sarà a febbraio.

Ma la loro stagione nelle acque Sanremesi non finisce qui: torneranno a marzo per la classica Dragon Cup mentre ad aprile 2022 il culmine con l’European Championship.