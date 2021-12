Oliver Mulas, Chiara Smeraldo e Gabriele Avagnina premiati a Genova come miglior atleti liguri 2021

Si è tenuta a Genova l'annuale premiazione dei migliori atleti che hanno calcato i podi nei campionati nazionali della passata stagione. Per la nostra provincia hanno brillato tre giovanissimi: per la Maurina Oliver Mulas sui m.110 ostacoli e la grandiosa lunghista e triplista Chiara Smeraldo convocata anche in gare mondiali e il saltatore in alto della Foce Gabriele Avagnina, allievo primo anno.

La cerimonia, molto semplice e sobria, stile Liguria, si è svolta all'aperto, direttamente sulla pista di atletica di Villa Gentile. Ai premiati è stato dato un pregiato attestato della Federazione.

A Genova, l'atleta della Foce, terzo ai Campionati italiani allievi a Rieti con la misura di m.1,96,era accompagnato dalla Presidente della Società Kelly Ternelli ,che lo supporta anche negli allenamenti e lo sprona affichè il suo innato talento sia messo a frutto. Tre allenamenti sulla pista di Sanremo e uno a Imperia lo avviano già nelle gare al coperto invernali verso il muro dei 2 metri,livello che non vedevamo da anni.

In questi giorni era in programma anche l'annuale premiazione della Foce presso il salone della parrocchia di San Siro; la cerimonia, dati i tempi e le condizioni imposte dalla pandemia, non sarà effettuata ma solo rimandata a tempi migliori.