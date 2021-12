Anche due atleti Ventimigliesi alle Premiazione Fidal stagione agonistica 2021

Presenti anche due atleti Ventimigliesi ieri a Genova alla cerimonia di premiazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Regione Liguria, dove sono stati premiati gli atleti che si sono distinti a livello nazionale: Simona Montessoro medaglia d’argento nei 400 metri piani e medaglia di bronzo nei 200 metri piani ai Campionati Italiani Indoor Master di Ancona, record ligure di categoria sui 100 metri piani a Sestriere e sui 200 metri piani a La Spezia.

Fabrizio Pertile doppia medaglia d’oro e campione italiano di salto in lungo e di salto triplo ai Campionati Italiani Indoor Master di Ancona il 20 Marzo 2021; medaglia d’oro e campione italiano di salto in alto più argento nel salto in lungo ai Campionati Italiani Master di Rieti il 9/12 Settembre 2021.

“Ringraziamo la FIDAL Liguria per questo riconoscimento”

Fabrizio e Simona entrambi docenti di educazione fisica presso le scuole medie di Ventimiglia praticano atletica e si allenano al campo Zaccari di Camporosso fin da bambini