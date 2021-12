L’associazione ‘Amici di Sergio‘ e la Volley Imperia vicine al mondo della disabilità

Per non dimenticare. L’associazione ‘amici di Sergio‘, il perito agrario imperiese che nel settembre del 2014 perse un occhio a causa di un razzo sparatogli in faccia in occasione delle vele d’epoca, si è avvicinata ulteriormente al mondo della disabilità coinvolgendo anche la Volley Imperia e tutte quelle associazioni che si occupano delle persone affette da handicap.



“Sergio - ricorda il fratello Fulvio - si è svegliato disabile e solo in quel momento ho conosciuto cosa significhi avere a che fare con una persona che ha bisogno di cure e attenzioni costanti. Ho anche capito la bellezza di fare del bene e cercare, per quanto possibile, di dare loro quella gioia di vivere di cui hanno bisogno ma soprattutto diritto. Personalmente sono fortunato perché Sergio è diventato disabile a 49 anni ma c’è chi con la disabilità è nato. Ma questo non significa toglierli anche il sorriso…se possibile”. Ed ecco che l’intenzione di fare del bene si allarga con l’obbiettivo di avere dei punti fermi. "La sede - aggiunge Fulvio - sarà quella della Volley Imperia, società presieduta dal generale Vincenzo Costantini - ma l’auspicio è che si possano realizzare manifestazioni ed eventi dedicati a queste persone speciali in grado di dare davvero tanto chiedendo nulla”.



Chiunque fosse interessato può contattare Fulvio Salvagno 339 2283540, Gian Luca Melchiorre 346 0481893, Vincenzo Costantini 334 6916401 “perché da soli - conclude Fulvio - si cammina a fatica”.