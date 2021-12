Elezioni provinciali, Toti: "Complimenti al neo presidente Scajola e a tutti gli eletti"

“La vittoria del centrodestra alle elezioni provinciali di Savona e Imperia è l’ennesima dimostrazione che in Liguria il centrodestra unito ha progetti concreti che convincono. Ed è la conferma del nostro buon governo sul territorio, costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno di tutti i partiti che da anni corrono insieme, compresa la Lista Toti che resta un importante punto di riferimento all’interno della coalizione": così scrive in una nota il governatore Giovanni Toti.

"Complimenti a tutti gli eletti a partire da Claudio Scajola, neo presidente della provincia di Imperia. E grazie, evidenzia Toti, alla straordinaria dedizione dei tanti sindaci che si impegnano quotidianamente per i loro territori. Tutti insieme da domani continueremo il grande lavoro per realizzare i progetti importanti per far crescere la Liguria".