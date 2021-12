Sanremo: il Mercato dei Fiori è sempre più la casa dello sport, ora ospiterà anche il ping-pong e l’arrampicata

Si allarga la platea degli sport ospitati all’interno del Mercato dei Fiori. La struttura di valle Armea, partita come soluzione temporanea, sta diventando a tutti gli effetti la casa delle associazioni sportive sanremesi e, ospitando anche le scuole, sta lentamente prendendo le sembianze di quel campus che l’amministrazione ha disegnato per il futuro degli studenti di zona.

Negli ultimi giorni la giunta matuziana ha dato l’ok alla concessione egli spazi per altre due discipline: il ping-pong e l’arrampicata verticale. Pratica che calza alla perfezione con le linee programmatiche per le politiche turistico-culturali e sportive: “Sarà fondamentale sostenere con forza ogni progetto di valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, promuovere la creazione di nuove strutture”.

Il Mercato dei Fiori, per la sua strategica posizione a ridosso dell’Aurelia Bis e ben collocato sul territorio, è una location in costante crescita sia per soluzioni scolastiche che per quelle sportive e il futuro collegamento con la pista ciclabile lo renderà una meta facilmente raggiungibile anche con la bicicletta o mobilità elettrica leggera.