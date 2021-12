Calcio: pareggio dell'Imperia al Ciccione contro il Pont Donnaz (2 a 2)

L'Imperia riceve il Pont Donnaz nel penultimo turno prima della brevissima pausa natalizia. Obiettivo dare continuità alla vittoria scaccia crisi di Caronno. Rosati e Giglio su rigore rimontano due volte il Pont Donnaz in vantaggio con Gulli prima e con Zucchini poi. Ascoli espulso.

Le formazioni

Imperia: Bova, Carletti (50' Fazio), Mara (29' Rosati, 32' Mistretta), Castaldo, Petti, Losasso, Montanari (72' Cassata), Giglio, Canovi (29' Fabbri), Coppola, Cappelluzzo. A disposizione: Caruso, Kacellari, Fazio, Cassata, Fabbri, Minasso, Rosati, Deiana, Mistretta. Allenatore: Ascoli

Pont Donnaz: Pietropaolo, Moussafi, Gulli, Tassi, De Cerchio (66' Jeantet), Gaeta, Mazzotti, Vesi, Zucchini, Maingonnat, Forcini. A disposizione: Mastrorillo, Florio, Jeantet, Sterrantino, Vetri, Cateni, Mosti, Melis, Volpatto. Allenatore: Cretaz

Arbitro: Michele Maccorin

Assistenti: Davide Fenzi e Mattia Salviato

Il tabellino

IMPERIA 2 - PONT DONNAZ 2

Marcatori: 13' Gulli (P), 30' Rosati, 69' Tassi. 88' Giglio (rig.)

Ammoniti: 33' Montanari, 43' Carletti, 58' Zucchini (P), 77' Pietropaolo (P)

Espulsi: 85' Ascoli

La cronaca

Primo tempo

1' Fischio d'inizio al Nino Ciccione

2' Palo del Pont Donnaz! Forcini calcia da fuori, Bova devia in tuffo sul legno

8' Buon cross di Carletti, Cappelluzzo non ci arriva. Giglio in qualche modo, ma facile per Pietropaolo

10' Ospiti pericolosi in area, Gaeta la mette dentro la palla finisce sui piedi di Gulli che calcia. Bova in presa bassa

11' Che brivido! Bova scivola su un'uscita bassa, ma riesce a toccare la sfera e a favorire Castaldo che la spazza

13' Pont Donnaz in vantaggio. Tiro di Gulli dalla distanza, Bova non ci arriva. 0 a 1

22' L'Imperia prova ad attaccare, ma fa fatica a creare palle gol

28' Palla profonda per Gaeta! Stavolta è bravo in uscita bassa Bova

29' Doppio cambio per Ascoli. Fuori Mara e Canovi, dentro Rosati all'esordio e Fabbri

30' Gooool, gooool, goool! Calcia da fuori Cappelluzzo, palla sul palo. Sulla respinta Rosati è il più lesto e insacca alla prima palla toccata. 1 a 1

32' Incredibile al Ciccione. Rosati entra al 29', segna al 30' e un minuto più tardi si fa male lasciando il campo a Mistretta

33' Giallo a Montanari. Primo della gara

35' Bel traversone di Carletti, Cappelluzo svetta di testa. Palla alta non di molto

43' Giallo a Carletti

44' Bova esce a vuoto. De Cerchio appoggia morbido in porta, Petti salva di testa sulla linea

45' Bova! Gran parata questa volta su un tiro ravvicinato. Due di recupero

46' Mezza rovesciata di Vesi, palla out con deviazione

47' Finisce così il primo tempo. 1 a 1 al Ciccione

Secondo tempo

1' Via alla ripresa

5' Fazio dentro, Carletti fuori. Quarto cambio per Ascoli

13' Ammonito Zucchini per proteste

15' Coppola! Punizione dalla zona centrale. Pietropaolo respinge in qualche modo in angolo

21' Jeantet dentro, De Cerchio fuori

24' Tassi calcia da fuori, deviazione sfortunata di Castaldo. Bova non ci arriva. 1 a 2

26' Losasso! Imperia vicinissima al pari. La difesa ospite respinge in qualche modo.

27' Ultimo cambio Ascoli. Cassata per Montanari

31' Mistretta! Prova l'acrobazia, palla alta di poco

32' Ammonito Pietropaolo per perdita di tempo

34' Gaeta! Da pochi metri si fa respingere il colpo del ko da Bova

36' Mistretta va giù in area, per l'arbitro non c'è nulla. Proteste vibranti al Ciccione

40' Espulso Ascoli

42' Rigore per l'Imperia. Fallo su capitan Giglio

43' Goool, goool, goool. Giglio glaciale la pareggia dal dischetto. 2 a 2

45' Coppola! Ancora su punizione palla fuori di poco. Cinque di recupero

49' Mistretta! Palla tagliata di Coppola, il 20 la tocca di testa con il brivido per gli ospiti

50' Finisce così 2 a 2 al Nino Ciccione