Calcio, Eccellenza. L’Ospedaletti cerca la svolta contro la capolista, domani arriva l’Albenga

Mister Christian Maiano lo ha detto chiaramente: “Bisogna voltare pagina”. E domani ci sarà la grande occasione.

Al centro sportivo di Camporosso (fischio d’inizio alle 14.30) l’Ospedaletti riceve la capolista Albenga, reduce dalla sorprendente sconfitta interna contro il Pietra Ligure. I bianconeri ingauni sono in testa alla classifica a quota 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Le dichiarazioni di mister Christian Maiano





Per la sfida di domani gli orange dovranno fare a meno del centrocampista Matteo Martelli per squalifica e del portiere Matteo Frenna per infortunio. Tanti gli elementi della rosa ancora in forse per condizioni fisiche non ottimali. Decisive, per capire le loro condizioni, saranno le ultime ore prima del match.

Arbitra l’incontro il sig. Emanuele Fontana di Savona coadiuvato da Gezim Rushanaj (Genova) e Florjana Doci (Savona).