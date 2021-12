Prelà: pacchi alimentari, panettoni e spumanti donati dall'Amministrazione comunale ai residenti

L’amministrazione di Prelà, attraverso i fondi ministeriali a sostegno della famiglie, oltre donare ai residenti panettone e spumante, quest’anno ha voluto fare qualcosa in più donando ai residenti un pacco alimentare. Nel cartone, infatti, gli abitanti del piccolo paese della Val Prino hanno trovato generi alimentari quali marmellate, pasta, riso, farine, caffè. “Abbiamo consegnato in totale 560 pacchi - precisa il sindaco Mattia Gandolfi -, 280 panettoni e bottiglie di spumante e 280 pacchi alimentari. Un gesto di affetto e vicinanza in un periodo particolarmente difficile. Auguriamo un sereno Natale a tutta la popolazione”.