Nel pomeriggio la presentazione di "Racconti di Bordighera 3" di Pier Rossi

Oggi pomeriggio, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 16,30 presso la sala riunioni della Chiesa dell'Immacolata Concezione di Terrasanta, in Via Vittorio Emanuele a Bordighera, si terrà la presentazione del libro "Racconti di Bordighera 3: storie - ricordi - vite".Con questo libro si va a completare la trilogia sui "Racconti di Bordighera".



La presentazione verrà coordinata da Renato Ronco, autore della prefazione, e vedrà la partecipazione del Parroco della Chiesa di Terrasanta, Padre Faustino Kushnir, di Giuseppe Eugenio Bessone, di Fulvio Debenedetti e di Pier Rossi, autore del libro. "La presentazione avrà luogo nel rispetto delle regole anti Covid. Si potrà accedere alla sala riunioni da via Cadorna o dal cortile dell'oratorio di Terrasanta. Ingresso libero" - ricordano gli organizzatori.