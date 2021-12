Domani mercato straordinario a tema natalizio nel centro di Arma di Taggia

Domani, domenica 19 dicembre, nel centro di Arma di Taggia, dalle 8 alle 18, si terrà il ‘Mercato Straordinario’. Una giornata di recupero per gli ambulanti che cade in un periodo favorevole, nel weekend a ridosso del Natale.



Non solo occasioni ma anche intrattenimento per le famiglie. Infatti, le associazioni di categoria, insieme agli ambulanti e in accordo con il Comune offriranno animazione itinerante con i trampolieri e i Babbo Natale. Non mancheranno anche lo spettacolo di magia e il truccabimbi.



Sarà una occasione per fare acquisti e magari regali sotto casa tra i banchi del tradizionale mercato settimanale, da commercianti della zona. Il mercato sebbene in forma straordinaria si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle misure anti Covid adottate normalmente.