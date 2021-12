Diano Marina: 'Con altri occhi… gli animali raccontano tra fantasia e realtà’, domani presentazione libro di Giuseppina Gulli

Il secondo libro di Giuseppina Gulli, ‘Con altri occhi… gli animali raccontano tra fantasia e realtà’ sarà presentato domenica 19 dicembre alle 11, dalla giornalista e scrittrice Viviana Spada, nell’area antistante la libreria Mondadori di Diano Marina, in via Genala.

Il volume, vincitore della IX edizione del Premio Nazionale di Letteratura Italiana Contemporanea di Laura Capone Editore-sezione raccolta di racconti, è adatto ad alunni dalla seconda elementare alla seconda media, ma anche a un pubblico adulto per scoprire il mondo animale e vegetale dal di dentro, dal punto di vista diretto dei protagonisti dei racconti.

I testi sono stati illustrati da Letizia Vidiama Carugati e, grazie alla traduzione a cura di Katherine Mc Bride, sono leggibili sia in italiano, sia in inglese, e quindi offrono l’opportunità di scegliere in quale lingua accedere al fantastico mondo descritto dall’autrice.