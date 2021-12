Il 'caso' Riva Ligure ad Agorà su Rai 3, Giuffra "Mai avuto così tanti contagi, un anno fa eravamo Covid Free"

Il 'caso' Riva Ligure assume interesse per i dati e le decisioni assunte da un amministratore di una cittadina. Giuffra è stato il primo a firmare una serie ordinanze restrittive in rapida successione, due, una del 3 e l'altra del 13 dicembre introducendo delle misure anti Covid necessarie ad affrontare l'aggravarsi della pandemia.

Con il primo provvedimento ha imposto l'obbligo di mascherine all'aperto su tutto il territorio comunale e green pass di età uguale o superiore a 12 che viaggiano su scuolabus comunali. Fino ad arrivare poi alla seconda ordinanza che ha disposto la chiusura, in presenza, dell’Asilo infantile “San Giuseppe”, della scuola primaria “Sandro Pertini” e della Scuola secondaria di primo grado “Guglielmo Marconi”. Decisione maturata a fronte di 44 positivi sul territorio comunale, di cui oltre l’80% di persone in età scolare o loro familiari.

A distanza di 5 giorni, i numeri su Riva Ligure sono in crescita. Oggi sono 64 i soggetti positivi: di cui 28 di età inferiore e/o uguale ad anni 14 e 29 positivi loro familiari (genitori e/o nonni). Poi ci sono anche 7 positivi non riconducibili alle suddette casistiche.

Come ha ricordato Giuffra anche nella trasmissione televisiva, il dato che colpisce perchè oltre all'aumento in così poco tempo, appena un anno fa, Riva Ligure era Covid free. Il dato odierno sui positivi non si era registrato nemmeno sommando le precedenti tre ondate. Nuove misure restrittive all'orizzonte? Per il momento no, il primo cittadino valuta la possibilità ma allo stato attuale la esclude.