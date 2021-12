Parcheggio Buca delle palme ad Arma di Taggia: apertura in più fasi, la prima oggi e poi a Natale ma solo pedonale

Oggi riaprirà il piano sottostrada del parcheggio della Buca delle Palme ad Arma di Taggia. Sono terminati i lavori di pavimentazione e collocazione degli arredi sul piano superiore che avevano portato a una chiusura per motivi di sicurezza. La fine di questi interventi porta anche alla imminente apertura del livello rialzato.

Ieri mattina c’è stato un sopralluogo del sindaco Mario Conio e del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi. L’amministrazione comunale punta a una apertura del nuovo spiazzo per il giorno di Natale.

In questa fase sarà a uso esclusivo dei pedoni mentre per il passaggio delle auto bisognerà attendere gennaio. La decisione è stata presa per permettere un riposo ottimale del nuovo pavimento e quindi un migliore consolidamento del materiale. Infine nei prossimi giorni saranno ultimati anche i lavori di asfaltatura sulla strada d’accesso al posteggio, da via della stazione che comporteranno una chiusura di alcuni giorni.

Il nuovo posteggio della Buca delle Palme viene terminato in ritardo a causa dalle migliorie di progetto apportate in corso d’opera. La principale riguarda la destinazione d’uso del piano rialzato che oltre a offrire parcheggi servirà anche come nuova area per le manifestazioni.

Nel gennaio 2022 a 4 anni dalla presentazione, giungerà quindi al termine la costruzione del nuovo posteggio nel cuore di Arma di Taggia: 140 parcheggi che rimarranno per il momento gratuiti in attesa di ulteriori sviluppi che prevedono l’assegnazione del servizio alla partecipata, Amaie Energia.

L’intervento nella Buca ha ridefinito uno spazio con evidenti problemi di infiltrazioni, allagamenti e asfalti ammalorati, eliminando anche le aree abbandonate e degradate dei magazzini comunali. Questa sarà ricordata anche come la prima opera nell’ambito del progetto di restyling del viale delle palme. Il prossimo passaggio sarà la costruzione della nuova scuola, con i lavori già affidati e pronti a partire nel febbraio del nuovo anno.