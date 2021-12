AAA cercasi imprenditori per riaprire a Montalto Carpasio un minimarket, con farmacia ed edicola

A Montalto Carpasio il Comune sta cercando di far aprire un negozio di alimentari con qualche servizio in più. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un bando (LINK) per assegnare un'immobile a Montalto in via Argentina destinato alla nascita di un tipo di attività commerciale che da anni manca in entrambi i paesi.

Oggi abitanti e turisti che si trovano nei due borghi sono 'costretti' a dover raggiungere Badalucco. L'amministrazione del sindaco Mariano Bianchi vorrebbe poter ridare dei servizi utili alla vita quotidiana della comunità.

Il negozio sarà affidato per 6 anni, con un canone di locazione di 1200 euro all'anno, con possibilità di proroga per ulteriori 6 anni. Il bando prevede alcune clausole per l'assegnazione, a partire dall'obbligo a tenere aperto almeno 5 giorni alla settimana in estate e almeno 3 giorni nel periodo invernale, con un orario che corrisponda alla necessità della comunità locale e comunque tra le 6 e le 22 salvo autorizzazioni comunali di deroga. Sarà necessario inoltre garantire la consegna presso Carpasio almeno una volta ogni due settimane.

Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 10 gennaio per presentare un'offerta. Il criterio di aggiudicazione è quello della migliore proposta con alcune voci che garantiranno punteggi più alti, in primis se le proposte arriveranno da persone residenti a Montalto Carpasio.

Inoltre, si otterranno più punti se si proporrà la vendita di prodotti particolari: ad esempio, tipici locali oppure biologici e per celiaci. Così come se il progetto al centro della proposta prevederà anche l'integrazione di altri tipi di attività che mancano in questi paesi, ovvero: una piccola farmacia o una rivendita di giornali.