Domani a Vallecrosia presentazione del libro di Giorgio Caudano 'L'immagine ritrovata'

Domani pomeriggio dalle 17.30, a Vallecrosia nella sala polivalente comunale di via Colombo (solettone sud), nell'ambito del calendario di manifestazioni comunali ‘Aspettando il Natale 2021’ si terrà la presentazione libro L’immagine ritrovata, a cura del Prof. Giorgio Caudano.

Grande successo ha riscontrato, sempre nella stessa rassegna culturale vallecrosina, la presentazione dell'evento multimediale e del libro tenuti oggi a Vallecrosia dal titolo "Lettere dal fronte: la guerra di Dino lettera per lettera", avente tema gli internati militari italiani in Germania durante il secondo conflitto mondiale.

La mostra sarà visitabile fino al 22 dicembre presso la sala polivalente comunale. Alla conferenza di presentazione curata oggi dall'autore dr Enrico Maria Ferrero e dai rappresentanti dell'Associazione il Ponte che organizzava l'evento, oltre al Vice Sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi che ha portato i saluti dell'Amministrazione, si è presentato un numeroso pubblico (foto allegata) che, pur nel rispetto della rigorosa normativa vigente, ha riempito la sala e apprezzato l'esposizione che tra l'altro ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, del Parlamento Europeo e dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia.

Quella di Vallecrosia è la seconda tappa della mostra che poi proseguirà in altre zone d'Italia. Il dr Enrico Maria Ferrero, pur lavorando in Piemonte come dirigente nel campo sanitario pubblico e docente universitario, è residente a Vallecrosia e teneva, dopo l'anteprima di Venaria Reale, luogo in cui in qualche modo la storia raccontata nei documenti aveva avuto nel lontano 1940, che la cittadina rivierasca che aveva ospitato due anni fa il conferimento della Medaglia d'onore della Repubblica Italiana al deportato in Germania Dino Ferrero, a cui si è dedicato l'evento multimediale e il libro, avesse la possibilità di ospitare sia l'esposizione che la presentazione del libro. La cittadinanza ha ben risposto.