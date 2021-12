Outdoor tra Bordighera e Vallebona: approvato il progetto esecutivo per riqualificare due tracciati

Non si ferma l’impegno delle Amministrazioni di Bordighera e Vallebona per sviluppare tutte le potenzialità che il territorio dell’estremo ponente ligure offre per attività e sport outdoor. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di due tracciati:

- il sentiero tra la vetta di Montenero e l’area di lancio per parapendio;

- il sentiero sul versante nord est di Montenero, tra la vetta ed il passo della Lisega.

L’intervento, che agevolerà il collegamento anche con i Comuni di Seborga, Ospedaletti e Sanremo, non sarà limitato a quanto necessario per il ripristino della percorribilità, ora molto critica; prevederà infatti anche l’installazione di pannelli panoramici, tavolo e panche in legno e bacheche informative, in linea con quanto già realizzato nel comprensorio.

Il quadro economico del progetto è complessivamente pari ad una spesa 64.000 euro, che sarà compartecipata dai Comuni di Bordighera e Vallebona secondo i criteri stabiliti nel protocollo di intesa firmato dai due enti.​​