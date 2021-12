Domenica prossima, pomeriggio di festa, divertimento e sport con l’ABC Bordighera al Pala Biancheri

Domenica 19 dicembre al Pala Biancheri è in programma una giornata di festa, divertimento e sport con i ragazzi e le ragazze dell’ABC Bordighera. A partire dalle ore 14 scenderanno in campo gli under 11 e le ragazze under 15 in una serie di incontri amichevoli organizzati soprattutto per suggellare l’amicizia e la collaborazione con le società sportive Italiane e francesi che partecipano con noi ai vari campionati di categoria.

Ciliegina sulla torta, alle ore 16.30 circa, sarà posta in palio la ‘Christmas Cup’ under 15 maschile, fra i nostri ragazzi e quelli dell’AS Monaco. “Si è inteso così celebrare un rapporto di amicizia e collaborazione proficua fra le due società sportive rafforzatasi ancora di più proprio in questi tempi così difficili”, spiegano dalla dirigenza della compagine bordigotta.

Al termine della parte sportiva sulla terrazza del palasport è in programma un piccolo rinfresco per gli scambi degli auguri di buone feste. Nell’occasione verranno inoltre donate agli atleti le nuove magliette da allenamento e si darà anche inizio al tesseramento ordinario, benemerito e sostenitore.