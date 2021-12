Calcio: rifinitura sul sintetico di Ospedaletti per la Sanremese, ecco i convocati per Sestri Levante

Questa mattina la Sanremese ha effettuato al 'Ciccio Ozenda' di Ospedaletti la rifinitura in vista del match di domani col Sestri Levante, in programma allo stadio Sivori alle 15 e valido per la diciassettesima giornata di campionato.



Dopo essersi soffermati in sala video al Comunale, i biancoazzurri si sono spostati sul sintetico di Ospedaletti per la seduta. Presente anche il neo acquisto Pantano. Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati.



Sono 19 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Maglione, Pellicanó e Aita. Non convocati Ferro, Piazzolla, Urgnani e Lodovici. Prima volta per l’ex Vado Pantano.



PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Manuel Buccino (2002), Acquistapace (2000), Bregliano,

Mikhaylovskiy, Nouri (2001), Pantano

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa,

Larotonda (2002), Bastita (2004)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Piu (2002), Scalzi.