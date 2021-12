Calcio: nuovo acquisto dell'Imperia, dalla Serie D toscana arriva l'attaccante mancino Fabio Rosati

Nuovo acquisto all’Imperia, che si è assicurata le prestazioni sportive di Fabio Rosati. Nato a Lucca il 18 gennaio del 1991, è dotato di un raffinato piede mancino e in grado di ricoprire tutti i ruoli d’attacco.

Ha alle spalle una carriera ricca di tanti assist e gol tra serie C e D. Inizia nelle giovanili dell’Empoli per poi andare a Pontedera e Borgo a Buggiano in D e in seguito per tre stagioni al Gavorrano in C2. Poi ancora Tuttocuoio, Viareggio e più recentemente Real Forte Querceta, Adriese, Aglianese e Follonica Gavorrano con cui ha collezionato 10 presenze e 4 gol fin qui in questa stagione.

In carriera conta oltre 90 gol e tante giocate da applausi che lo hanno, di fatto, inserito tra i top player del dilettantismo toscano. Ieri ha già svolto il primo allenamento agli ordini di mister Nicola Ascoli e sarà a disposizione per la gara interna di sabato contro il Pont Donnaz.