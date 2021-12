Calcio, l'arbitro imperiese Davide Massa promosso 'Uefa Elite'. Potrà dirigere partite ai Mondali, Europei e della fase finale di Champions League

L'arbitro imperiese Davide Massa è stato promosso alla categoria 'Uefa Elite' ed entra definitivamente nel gotha dei fischietti del calcio mondiale.

Con questa promozione, infatti, il direttore di gara originario di Caravonica potrà arbitrare le partite dei Mondiali, degli Europei e della fase finale di Champions League.

'Uefa Elite' è il livello massimo raggiungibile da un arbitro e, in Italia, soltanto Daniele Orsato era annoverato in questa ristretta cerchia. Nella storia il traguardo è stato raggiunto da colleghi illustri come Pierluigi Collina, Nicola Rizzoli, Luigi Agnolin, Paolo Casarin e Stefano Braschi.

Tra i primi a complimentarsi con Davide Massa, è stata la Sezione AIA di Imperia, con un post sulla pagina Facebook ufficiale, sottolineando il prestigioso primato anche per la città:"

" DAVIDE MASSA E' STATO PROMOSSO UEFA ELITE!

Per la prima volta nella sua storia, la Sezione di Imperia può contare su un arbitro UEFA ELITE.

Il nome della città di Imperia sarà rappresentato nei campi internazionali più prestigiosi della Champions League e di altre manifestazioni internazionali ed intercontinentali.

Siamo orgogliosi di te, DAVIDE! "

Massa, nato il 15 luglio 1981, risultato il più anziano tra gli otto arbitri, provenienti da tutta Europa, promossi alla speciale categoria: François Letexier, France 1989; Daniel Siebert, Germany 1984; Serdar Gozubuyuk, Netherlands 1985; Srdan Jovanović, Serbia 1986; Sandro Schaerer, Switzerland 1988; José Maria Sanchez Martinez, Spain, 1983; Halil Umut Meler, Turkey 1986