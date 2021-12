Alla Sanremese Calcio arriva il difensore Giordano Pantano

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2021/22 del difensore Giordano Pantano, che in questa prima parte del campionato ha militato nel Vado.



Nato a Catania il 26 maggio del 1992, alto 1.80 per 75 kg, Pantano è un difensore centrale che all’occorrenza può essere impiegato anche sulla fascia sinistra.



Cresciuto nella primavera della Lazio, ha esordito in serie C2 nella Pro Patria e ha vestito anche le maglie di Sorrento, Lucchese, Lumezzane, Acireale, Budoni, Nardò e Team Altamura. Vanta un’esperienza all’estero in Islanda nelle fila del Selfoss (serie B).



Pantano si è aggregato questa mattina al gruppo e sarà disponibile per la trasferta di domani a Sestri Levante. Indosserà la maglia numero 33.



Contestualmente all’arrivo di Pantano, la Sanremese comunica la rescissione dei calciatori Matteo Buccino, classe 2001, e Luca Gatelli, classe 1999. Ai due atleti, ringraziandoli per la professionalità dimostrata, vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della loro carriera.



Nell’ottica di far crescere ulteriormente i ragazzi del nostro settore giovanile il club annuncia, inoltre, che verranno aggregati alla prima squadra il difensore Manuel Buccino, classe 2002, e l’attaccante Tommaso Camerino, classe 2006.



L’interesse della dirigenza matuziana, che continua a credere fortemente nell’obiettivo prefissato ad inizio stagione, è quello di rendere sempre più forte il connubio tra la rosa a disposizione di mister Andreoletti e la cantera biancoazzurra, rimanendo sempre vigili sul mercato. Proprio per questo, quando si riaprirà all’inizio di gennaio 2022 la campagna tesseramenti riservata ai professionisti, non sono esclusi altri colpi in entrata.