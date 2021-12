CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 17 dicembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 17.30 - 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 17.00 - 20.30 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- DIABOLIK – ore 17.40 - 21.15 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera - Azione/Avventura/Poliziesco - "Clerville, anni '60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all'attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l'incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ENCANTO – ore 17.00 - 19.00 – di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard - con le voci di Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo, Angie Cepeda, Charise Castro Smith – Animazione/Avventura/Commedia - "Storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia…”

Voto della critica: ****

- DON'T LOOK UP – ore 21.15 – di Adam McKay - con Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Melanie Lynskey, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett - Commedia - "Una coppia di astronomi, la studentessa Kate Dibiasky e il professor Randall Mindy, scoprono che una cometa che si trova nel nostro sistema solare è in rotta di collisione con la Terra, ma incredibilmente nessuno sembra preoccuparsi per la minaccia che grava sul pianeta…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- NOWHERE SPECIAL - UNA STORIA D'AMORE – ore 17.30 – di Uberto Pasolini - con James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins, Valerie O'Connor, Stella McCusker - Drammatico - "John, un lavavetri di trentaquattro anni, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà…”

Voto della critica: ****

- CRY MACHO – RITORNO A CASA – ore 19.30 - 21.30 – di Clint Eastwood - con Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola – Drammatico/Thriller/Western - "Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l'incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l'improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l'allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? – ore 17.00 – di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Leigh Gill - Commedia - "Babbo Natale sta avendo seri problemi a causa della Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo che domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Tuttavia quest'anno, decidono di corrompere il capo degli elfi di Babbo Natale, convincendolo ad assumere un nuovo manager, ovvero Genny Catalano. Considerato il 'Re dei Pacchi', quelli truffaldini, non quelli natalizi però, Genny è un piccolo criminale che vive di espedienti aiutato dal piccolo scugnizzo Checco. Una volta arrivati al Polo Nord, Genny e Checco rivoluzioneranno le cose, dando il via a una serie di imprevisti esilaranti…”

Voto della critica: **

- HOUSE OF GUCCI – ore 20.30 – di Ridley Scott - con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin - Drammatico - "Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- DIABOLIK – ore 20.45 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera - Azione/Avventura/Poliziesco - "Clerville, anni '60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all'attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l'incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? – ore 21.00 – di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Leigh Gill - Commedia - "Babbo Natale sta avendo seri problemi a causa della Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo che domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Tuttavia quest'anno, decidono di corrompere il capo degli elfi di Babbo Natale, convincendolo ad assumere un nuovo manager, ovvero Genny Catalano. Considerato il 'Re dei Pacchi', quelli truffaldini, non quelli natalizi però, Genny è un piccolo criminale che vive di espedienti aiutato dal piccolo scugnizzo Checco. Una volta arrivati al Polo Nord, Genny e Checco rivoluzioneranno le cose, dando il via a una serie di imprevisti esilaranti…”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- HOUSE OF GUCCI – ore 21.00 – di Ridley Scott - con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin - Drammatico - "Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- DIABOLIK – ore 21.00 – di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Claudia Gerini, Vanessa Scalera - Azione/Avventura/Poliziesco - "Clerville, anni '60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c'è grande attesa in città per l'arrivo di Lady Kant, un'affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all'attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l'incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? – ore 21.00 – di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Leigh Gill - Commedia - "Babbo Natale sta avendo seri problemi a causa della Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo che domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Tuttavia quest'anno, decidono di corrompere il capo degli elfi di Babbo Natale, convincendolo ad assumere un nuovo manager, ovvero Genny Catalano. Considerato il 'Re dei Pacchi', quelli truffaldini, non quelli natalizi però, Genny è un piccolo criminale che vive di espedienti aiutato dal piccolo scugnizzo Checco. Una volta arrivati al Polo Nord, Genny e Checco rivoluzioneranno le cose, dando il via a una serie di imprevisti esilaranti…”

Voto della critica: **





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it