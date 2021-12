Bajardo: un nostro lettore ricorda Giuseppe 'Garibaldi' Gaminera "Ti volevo bene, mi mancherai"

Un nostro lettore, Mauro Trenti, ci ha scritto per ricordare Giuseppe ‘Garibaldi’ Gaminera, recentemente scomparso:

“Ci eravamo conosciuti anni fa, forse otto, forse dieci ed eravamo diventati amici. Ho sempre amato le persone anziane: sono liberi da sfogliare, pagine da leggere, vite da riscoprire. Mi hai raccontato la tua vita, alle volte col sorriso, altre triste e altre con le lacrime agli occhi. Ti volevo bene Garibaldi. Ricordo i tuoi racconti quando ragazzo diventato improvvisamente uomo, correvi tra le tue montagne col freddo, con la neve e col fucile sempre in mano per difendere ciò a cui credevi. Non eri solo, altri correvano con te... alcuni cadevano... ma era guerra, una strana guerra, ma sempre guerra. C’erano morti ed erano giovani come te: alle volte tuoi amici con l’unica colpa di essere lì in quel momento in cui un proiettile forse cieco attraversava loro la carne. Quando raccontavi queste storie ti si inumidivano gli occhi, alle volte scendeva una lacrima. Ti volevo bene Garibaldi. Ricordo quando hai presentato il tuo libro: sei entrato in quella sala inaspettatamente piena con passo veloce e sicuro come fossi ancora ragazzo, eri fiero e bello, avevi indossato la tua camicia rossa ed al collo un fazzoletto verde. Eri felice di vedere tanta gente lì ad aspettarti, lì per te, per quel libro che avevi scritto. Quel giorno è stato per te uno dei più importanti: eri felice, fiero di essere ancora il comandante Garibaldi. Grazie amico mio per il tuo affetto e la tua stima,grazie per quel che mi hai regalato,le sensazioni, i sentimenti, la storia della tua vita. Mi mancherai Comandante Garibaldi. Riposa in pace”.