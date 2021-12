Ginnastica: oltre 200 atleti nel weekend al Mercato dei Fiori di Sanremo per la 3a prova regionale (Foto)

Era stata programmata da mesi come una grande festa della ginnastica e non ha tradito le aspettative la 3ª Prova del Campionato Regionale della sezione 'Ginnastica per Tutti', ultimo evento dell’anno del calendario FGI Liguria la cui organizzazione è stata affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori. Per l’intera giornata di sabato scorso il polo sportivo del mercato dei fiori, divisi in vari turni nel rispetto delle regole, oltre 200 ginnasti di tutte le età hanno potuto vivere una intensa ed emozionante ‘esperienza’ sportiva nell’ambito delle varie proposte offerte dai programmi tecnici della sezione.

Purtroppo le quarantene preventive decise in questo periodo hanno fermato un buon numero di partecipanti ma le associazioni presenti la Viridis e la Ritmica S.Lorenzo di Sanremo,la Fratellanza Ginnastica Savonese e la Ginnastica Raffaele Rubattino di Genova hanno aderito con entusiasmo contribuendo alla buona riuscita della giornata di sport tanto attesa. Di seguito i nomi dei ginnasti della Riviera dei Fiori protagonisti nelle varie sezioni di attività.

La giornata ha avuto inizio con le prove di trampolino elastico ed acrobatica dei giovani della Riviera Marina Lopez, Aisha Bestagno, Fabrizio Borgogno, Gioele Chianese , Matteo Del Duca, Giovanni Vento, Noemi Giancaterino, Lucia Nobile, Cecilia Vento, Lucrezia Saimene, Miriam Bestagno, Vinicio Bianchini, Jay Lopez, Tomas Padovani, Elisa Colella, Marta Rossi, Vittorio Bertoni, Egizia Salvaneschi e Beatrice Vitone. Questi ginnasti, molti alla loro prima esperienza hanno potuto assistere agli esercizi di gara delle gold e silver del trampolino Alice e Pietro Serini, Cecilia Carlo, Giacomo Cioffi, Riccardo e Roberta Di Michele, Yan Rybaltouski, Alison Della Valle, Elisa Voci, Azzurra Diurno, Matilde Sappia e Alice Dosio.

Per la ritmica sono scese in pedana nelle giovanissime ( anno 2013 e precedenti)Beatrice Di Bernardo, Amelia Manno, Anna Oliva, Ilaria Donatello, Evita Bobone, Camilla Rodi, Beatrice Solonari, Benedetta Semiglia, Andrea Gavi, Nicoletta Sanduta, Cristina Dervishi, Bianca Pavarin, Anna Lo Re , Marta Scaramuzzino, Noemi Viale, Giulia Grosso, Letizia Fonte e Matilde Cosentino che hanno eseguito esercizi al corpo libero e con la palla. La mattinata è terminata con la Gymneastrada, esercizio coreografico di gruppo eseguito dai ginnasti senior che hanno presentato JOKER un mix di danza, ritmica ed acrobatica molto apprezzato dai presenti con Alice Eremita, Emma Ortu, Francesco Bianchi, Vittoria Arieta, Giulia Chirico, Michela Andreoli, Matilde Falco, Monica Meli, Elisa Addiego ed Elisa Marossa.

Il pomeriggio inizia col gymgiocando, attività dedicata alle fasce di età compresa tra i 3 e gli 8 anni che eseguono dei percorsi motori a tempo e in esercizio collettivo a tema con la musica. Queste le nostre colorate protagoniste Kinga Sokolowska Lancini, Martina Schiavi, Chiara Lo Re, Benedetta Del Maestro, Elena Trifan, Sophia Verrigni,

Michela Breviario, Teresa Capriolo,Aurora Casto, Emily Cirillo, Ilaria Martini, Rachele Racalbuto, Martina Revelli, Alice Russo, Elisa Ali, Camilla Di Simone, Alessia Diomedes, Benedetta Maccario, Claudia Spelta, Jasmine Pecile, Emma Di Zio e Jasmine Menacer. A seguire uno dei momenti più significativi della manifestazione con la prova della Golden Age attività federale riservata agli over 50 .Per la prima volta il nostro gruppo di Life Long Training che si allena nel Parco di Villa Nobel principalmente all’aperto, ha eseguito una stupenda coreografia davanti ai giovani ginnasti e al limitato pubblico che ha accolto le componenti del gruppo con un caloroso applauso. Queste le nostre portentose ginnaste che in pochi mesi, grazie alla dedizione e le capacità del tecnico Monia Stabile, hanno prodotto un esercizio coinvolgente .Daniela Boeri, Giselda Frediani, Anna Maria Richiardi, Rosanna Della Croce, Patrizia Di Lionardo, Irma Laura, Vincenza Lullo, Laura Di Romualdo, Stefania Astolfi, Gabriella Ruisi e le mitiche ‘classe 44’ Graziella Bonetti e Maddalena Carla Embriaco.

Una sola squadra nel Syncrogym Competitivo composta da Arianna Menzione, Sara Gastaldi, Noemi Romeo, Ludovica Torcasso , Ilaria Carbone, Sofia Berenato e Nisa Ozisik. La lunga ma gratificante giornata si è conclusa con il Promogym e la Gymflowers gare individuali di artistica e ritmica che hanno coinvolto Valentina Di Battista, Carlotta Sica, Rebecca Trifan, Matilda Allaria, Sofia e Sveva Attanà, Serena Bazzoli, Saih Malak, Mia Bertonasco, Andreea Alisa Birnat, Tania ed Ylenia Briatore, Camilla Cane, Camilla Canepa, Raffaella Cantagallo, Anna Carnevale, Diletta Catroppa, Giulia Marini, Isabella Ciani, Sara Starita, Vanessa Lucia, Ginevra Bernardi, Matilde Leone, Sara De Michele, Serena Ciccia, Cecilia Corradi, Sveva Cravanzola, Aurora D’ ignazio, Carolina Danè, Desia De Faveri, Elisa Di Giulio,Alessia Del Gaudio, Rebecca Di Michele, Alessia Boeri, Giulio Dolla, Annalisa Driza, Rebecca Falcidia, Azzurra Ferraro, Sofia Frasson, Sihem Guirat, Federica Ingenito, Klea Kola, Martina e Serena Lisi, Adina Luca, Nina e Clara Manti, Matilde Milingi, Tessa Modena, Giorgia e Giulia Morano, Rebecca Musizzano, Hilary Nika, Stella Rolando Bucci, Sofia Romeo, Irene e Rebecca Scordo, Yendry Segovia, Chiara Semeria, Sara Servetti, Arina e Gabriela Sohrai, Vanessa Thian, Aurora Traverso, Maria Giulia Vitanza e Teresa Vota, Avram Andrea e per il silver GR Linda Carangelo, Isabella Capponi,Micol Colucci, Laura Garibaldi, Alice Iaria, Giorgia Trosso e Marta Scipione.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una maglietta creata per l’evento ed una medaglia ricordo. Gradita la presenza a parte delle premiazioni del Consigliere Ethel Moreno e un ringraziamento va alle Associazioni presenti sul Polo Sportivo del Mercato per aver concesso l’utilizzo di tutti i campi per l’intera giornata. La gara è stata gestita e coordinata dalla responsabile tecnica regionale del settore GPT Alice Frascarelli e per la Riviera era presente gran parte dello staff tecnico societario, che ha incoraggiato, seguito e ‘guidato’ i propri ginnasti Daniela Breggion, Monia Stabile, Angelica Stella, Marzia Riccardi, Giulia Bellone, Elisa Addiego, Damiano Giunta, Lorenza Frascarelli, Vittoria Arieta, Andrea Vittoria Rosso, Nicla londri e Isabel Toribio .Preziosa la collaborazione di Alice Griseri e del segretario di gara Lia Prevosto.