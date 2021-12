Calcio: Sanremese molto attiva sul mercato. In chiusura l'acquisto del centrocampista Luca Pillon

La Sanremese è molto attiva sul mercato: infatti, è in arrivo il centrocampista Luca Pillon. Classe 2003, dotato di un fisico importante, è cresciuto nel Calcio Vigevano, che milita nella Prima Categoria lombarda .

Domenica scorsa, nel match interno contro il Ligorna, è stato spettatore dei suoi futuri compagni al 'Comunale'.

Con la lungodegenza di Maglione (2003), gli infortuni di Aita (2003) e Pellicanò (2002), oltre agli addii di Foti (2003) e Orefice (2000), Mister Andreoletti si è trovato un po' corto di Under e di soluzioni sulla mediana. L'acquisto - ormai in via di definizione - di Pillon, che nella sua giovane carriera ha già risposto a convocazioni nelle Rappresentative Provinciali e Regionali, andrebbe così a colmare queste lacune.

Nel frattempo, dopo aver sostenuto ieri un doppio allenamento, la squadra si ritroverà nel pomeriggio ad Ospedaletti per la sessione odierna. Prosegue così la preparazione in vista dei prossimi impegni di Serie D: sabato, alle ore 15:00, al 'Sivori' di Sestri Levante e mercoledì , in casa contro il Derthona, l'ultima partita del 2021.