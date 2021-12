Coronavirus: continuo aumento dei contagi in provincia, ora sono più di duemila. All’ospedale di Sanremo 90 ricoverati

È in costante ascesa il numero dei nuovi contagiati in Liguria e in provincia di Imperia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 340 nuovi positivi per un totale di 2.020 contagiati (+182 rispetto a ieri). Netto incremento anche dei ricoverati all’ospedale di Sanremo che ora sono 90.

A Savona i nuovi contagiati sono 147, a Geova 409 e a La Spezia 112. Il tasso di positività in regione è al 15,83%.

Tamponi processati con test molecolare: 1.897.040 (+6.383)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.369.506 (+12.937)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 131.521 (+1.011)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.949 (+501)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.020 (+182)

Savona 1.597 (+53)

Genova 3.913 (+187)

La Spezia 1.064 (+69)

Residenti fuori regione o estero 113

Altro o in fase di verifica 242

Totale 8.949

Ospedalizzati: 346 (+18); 31 in terapia intensiva*

Asl 1 - 90 (+10); 5 in terapia intensiva

Asl 2 - 80 (+1); 8 in terapia intensiva

San Martino - 46; 5 in terapia intensiva

Galliera - 38 (-4); 6 in terapia intensiva

Gaslini - 10 (+1)

Villa Scassi - 35 (+9); 1 in terapia intensiva

Asl 4 - Sestri Levante 29

Asl 4 - Lavagna 5 (+1); 3 in terapia intensiva

Asl 5 - Spezia 13; 3 in terapia intensiva

*24 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 7.002 (+429)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 118.065 (+506)

Deceduti: 4.507 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.134

Asl 2 - 1.144

Asl 3 - 2.109

Asl 4 - 518

Asl 5 - 536

Totale - 5.441

Dati vaccinazioni 16/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.735.493

Somministrati: 2.658.333

Percentuale: 97%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni