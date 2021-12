Sanremo: il pranzo di Natale è instagrammabile al 'Buca Cena', ma è dalla cucina che usciranno le sorprese più appetitose

Tutto pronto per il pranzo del Santo Natale al Ristorante Buca Cena Sanremo, con un menu raffinato, la musica di Freddy Colt e un fotografo a disposizione degli ospiti per inquadrare il tradizionale ritratto di famiglia. Appuntamento fissato per sabato 25 dicembre alle 12.30.

Il Ristorante Buca Cena a Sanremo si conferma come una delle scelte preferite per le famiglie. Un grande parcheggio gratuito, con posteggio assicurato, un ampio salone addobbato con gusto e un menu delicato in grado di ammaliare qualsiasi palato, sono solo alcuni degli ingredienti che rendono unica la ricetta del pranzo di Natale al Buca Cena. Quest'anno si aggiunge una spolverata di magia in più, grazie al fotografo che scatterà ritratti di famiglia e non solo, restando a disposizione degli ospiti per tutta la durata del pranzo e rendendosi ovviamente disponibile per l'invio degli scatti, che saranno comunque pubblicati sui social del Ristorante Buca Cena Sanremo. Un pranzo di Natale in una location da sogno, quest'anno ancora più instagrammabile grazie a Davide Di Fazio Mad Photograph.

Non mancherà lo show musicale di qualità, con Freddy Colt, già Direttore della favolosa orchestrina sanremese Red Cat Jazz Band, istrionico, eccentrico e poliedrico musicista, che spazia dallo swing al jazz, ai ritmi latino-americani, dalla rumba al cha-cha-cha, dalla samba alla bossa nova, e molto altro.

Ma è dalla cucina che usciranno le sorprese più appetitose. Gli chef Davide Bisato e Andrea Scarella hanno predisposto un menù davvero speciale: antipasto a base di previ, tradizionali involtini liguri preparati utilizzando foglie di verza, poi ravioli di brasato, pinoli, burro e maggiorana come primo e baccalà panato con flan di radici e guancia di scottona, con broccolo e cavolfiore a chiudere il menù. Non prima del dessert, semifreddo al torrone, sorbetto al mandarino e cioccolato. Non mancheranno i classicissimi delle feste come il Moscato, il panettone, la frutta secca e i mandarini. Palato in festa con il Dolcetto d'Alba DOC dell'Azienda agricola Barberis, presidio Slow Food.

Appuntamento alle 12.30 di sabato 25 dicembre al Ristorante Buca Cena Sanremo per un indimenticabile pranzo di Natale. Il prezzo del menù è di 60,00 € a persona (30,00 € per i bambini, menu dedicato) e i posti, limitati, sono organizzati per consentire a gruppi di famigliari o di congiunti di potersi riunire in sicurezza. Green pass obbligatorio.